Griechisches Filmfestival: Hellas Filmbox Berlin

Das Griechische Filmfestival «Hellas Filmbox Berlin» möchte das vielfach noch unbekannte griechische Filmschaffen in den Fokus des deutschen Publikums rücken.

«Hellas Filmbox Berlin» möchte zudem auch die Möglichkeit des Dialogs in der „deutsch-griechischen Beziehungskrise“ der vergangenen Jahre ermöglichen und eine Brücke des kreativen Kultur-Austauschs beider Länder bauen.

Griechisches Filmfestival zeigt über 35 Produktionen

Von über 300 eingereichten Filmen werden an den vier Festivaltagen im Berliner Babylon rund 35 Produktionen gezeigt. Eine einmalige Gelegenheit also, das deutsche Publikum mit dem vielseitigen griechischen Kino bekannt zu machen. Basis dafür ist ein breites Portfolio von Filmen aus den Genres Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm und New Vision.