ESC-Liveübertragung in der FC Magnet Bar

Public Viewing in Berlin-Mitte: Zum Finale des Eurovision Song Contest wird in der FC Magnet Bar die Großbildleinwand für Musikfans ausgerollt.

Fußball oder Tatort: Public Viewing hat große Tradition in der FC Magnet Bar in Berlin-Mitte. Am 18. Mai fluten Fans europäischer Popmusik die Räume, um das Finale des Eurovision Song Contest live aus Portugal zu sehen.