Gemeinsames ESC-gucken: Zum schmutzigen Hobby

Die Bar für Schwule und Lesben bietet jedem und jeder auch außerhalb der Szene eine tolle Atmosphäre, um das Finale des ESC mitzuverfolgen.

Auf großen Leinwänden drinnen und draußen kann das Eurovision Song Contest-Finale am 18. Mai geschaut werden. In der Bar auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain begleitet Brigitte Skrothum die Gäste moderierend durch den ESC-Abend. Im Anschluss gibt es natürlich auch eine ESC-Party auf zwei Floors mit Martin Möchtegern und Austin.