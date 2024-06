Public Viewing am Flughafen Tempelhof

© dpa

Fußball in all seiner Vielfalt schauen: Bei dem «Festival of Respect» handelt es sich um ein gemeinnütziges Public Viewing im Flughafen Tempelhof.

Das Festival begreift Fußball als Möglichkeit, Austausch, Vielfalt und Gemeinsamkeit zu feiern. Organisationen und Initiativen, die sich für Demokratie, Vielfalt, Integratione und gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren, erhalten bei dem Festival eine Plattform, um sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Wer beim Public Viewing Hunger bekommt, kann verschiedene kleine Speisen erwerben.

Auf einen Blick: Public Viewing am Flughafen Tempelhof

Flughafen Tempelhof Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Public Viewing in Berlin Public Viewing, Fußballkneipen und Veranstaltungen in Berlin für die großen Sportereignisse des Jahres. mehr

© dpa Fußball-EM 2024 Die Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2024 findet in Deutschland statt. Das Finale und fünf weitere Spiele werden in Berlin ausgetragen. Informationen zu den Fanzonen, Public Viewing, Rahmenprogramm und mehr