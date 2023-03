Public Viewing im Waldhochseilgarten Jungfernheide

Der Waldhochseilgarten Jungfernheide zeigt im Sommergarten voraussichtlich wieder die Spiele der Fußball-EM. Davor oder danach können Fußballfans in den hohen Bäumen des Volksparks Jungfernheide klettern oder die Familie in die Kronen schicken, um in Ruhe im Biergarten die Spiele zu gucken. Wer nicht klettern will, zahlt keinen Eintritt.