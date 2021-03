Geschichten machen Station

Auch die S-Bahn präsentiert einen eigenen Podcast. Die Stimme dürfte vielen Berlinern bekannt vorkommen.

Sprecher Ingo Rulff spricht die Ansagen der S-Bahn Berlin seit knapp 30 Jahren - und leiht nun auch dem Podcast seine Stimme. Die 10 Episoden des Podcasts erzählen skurrile, lustige und spannende Insider-Geschichten aus der Hauptstadt. So geht es beispielsweise um Schlauchbootfahrten im Palast der Republik, die Erfindung des Computers in Berlin oder die Abenteuer des geliebten Berliner Flusspferds Knaustchke. Zeitzeugen und Experten kommen in den Folgen ebenfalls zu Wort.