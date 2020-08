Pop-Kultur online

Die einstige Berlin Music Week findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr online statt.

Pop-Kultur 2020: Lineup

International renommierte Künstlerinnen und Künstler wie 24/7 Diva Heaven, Eat Lipstick, Isolation Berlin, Mandanii & Llucid, Mavi Phoeni, The Düsseldorf Düsterboys, The Notwist, Catnapp, Chikiss, hackedepicciotto remixed, King Khan, Preach, Galouchë Galore , Jammerpunk, 21 Downbeat, Cartel Madras, Eden Derso, Evija Vēbere, Hendrik Otremba, Jessy Lanza, Jojo Abot, Mueran Humanos, Noga Erez, Sado Opera, Super Besse, Theodora, Wanlov The Kubolor und Yugen Blakrok sind bei der Online-Ausgabe von Pop-Kultur 2020 am Start.