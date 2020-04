Geschichtenzauber in der Kinder- und Jugendbibliothek der ZLB

Mit der digitalen Vorlesestunde bringt die Zentral- und Landesbibliothek Berlin Märchen und zauberhafte Geschichten in die Wohnungen der Berliner Kids.

Dornröschen, Tom Sawyer und Co.: Bekannte und unbekannte Märchen sowie Klassiker der Kinderliteratur werden live vorgelesen. Jeweils eine halbe Stunde lang können sich die Kinder der Hauptstadt von den Erzählern in fremde Welten und auf sonderbare Reisen entführen lassen. Denn müssen alle während der Coronakrise auch zu Hause bleiben: Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Die Angebote am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag richten sich an Kinder ab acht Jahren. Für die kleineren Kids sind die Vorlesestunden am Mittwoch (ab drei Jahren) und Samstags (ab fünf Jahren) geeignet. Um die Livestreams zu sehen ist ein Facebook-Account notwendig.