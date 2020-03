Arsenal 3 für alle: Kino trotz Corona-Schließzeit

Solange das Kino Arsenal 1 und 2 coronabedingt geschlossen bleiben muss, sind alle in die virtuelle Welt von Arsenal 3 eingeladen.

Das Programm wird jede Woche aktualisiert. In der ersten Woche dreht sich alles um das Thema Nähe und Distanz. In Zeiten des Social Distancing ist die Thematik aktueller denn je.Das Angebot wird von einem Spendenprogramm begleitet, mit welchem unter anderem Lizenzzahlungen beglichen werden sollen.

