Zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße ist mit der Mercedes-Benz Arena Berlin, der ehemaligen O2 World, eine der modernsten Multifunktions-Arenen der Welt in Berlin entstanden.

Das Computerbild zeigt die Mercedes-Benz Arena in Berlin. Die große Mehrzweckhalle am Berliner Ostbahnhof bekommt einen anderen Namen. Aus der O2-World wird ab dem 1. Juli die Mercedes-Benz-Arena. Foto: Anschutz Entertainment Group/dpa

Bereits zwei Jahre nach der Grundsteinlegung konnte die Halle im Herbst 2008 eröffnet werden und ist nun mit rund 17.000 Zuschauerplätzen auf dem Saalplan die größte Veranstaltungshalle in Berlin. Jährlich kommen rund 1,3 Millionen Zuschauer zu den etwa 130 Veranstaltungen im Jahr. In der ganzen Arena wird kostenloses Wlan zur Verfügung gestellt. Die Mercedes-Benz Arena ist zentral gelegen und kann mit Bus, Bahn, Boot und Auto erreicht werden. Parkplätze können vorab gebucht werden, um lange Wartezeit für Autofahrer zu vermeiden.

Neben Konzerten finden vor allem Sportereignisse in der Mercedes-Benz Arena statt. Seit der Saison 2008/2009 tragen die Berliner Eisbären (Eishockey) und Alba Berlin (Basketball) hier ihre Heimspiele aus. Auch 59 Entertainment Suiten, eine Konferenz- und eine Party-Suite bietet die Halle. Der Umbau von Konzert- zu Sportveranstaltungen gelingt in der modernen Multifunktionsarena innerhalb weniger Stunden. Die Eisfläche, auf der die Eisbären spielen, wird hierfür einfach mit isolierenden Platten abgedeckt.

Umbenennung zur Mercedes-Benz Arena

Die vormals unter dem Namen O2-World bekannte Mehrzweckhalle heißt seit dem 01. Juli 2015 Mercedes-Benz Arena. Der Automobilkonzern hat sich die Namensrechte für 20 Jahre gesichtert. Es ist die zweite derartige Kooperation zwischen Mercedes Benz und der Anschutz Entertainment Group, der die Arena gehört. Eine weitere Halle steht in Shanghai. Im Zuge der Umbenennung fanden einige Umgestaltungsarbeiten statt. So wurden nicht nur die Namensschilder und Schriftzüge ausgetauscht, sondern auch die Farben angepasst. Was vorher blau war, zeigt sich heute in schwarz, anthrazit und silber.