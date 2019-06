Die Parkbühne Wuhlheide ist neben der Waldbühne eine der beiden größten und auch beliebtesten Freilichtbühnen Berlins.

Die WuhlheideSpielstätte ist eine der beliebtesten Open-Air-Bühnen in ganz Deutschland. Sie liegt in der Mitte des Volksparks Wuhlheide im Bezirk Treptow-Köpenick. Der Aufbau der Bühne ist einem Amphitheater nachempfunden, also einem steinernen Halbkreis mit Fokus auf die Bühne. Die Bühne wurde auf Wälle von Trümmerschutt des Zweiten Weltkriegs gebaut, auf deren Innenseite terrassenförmig abfallende Sitzreihen angelegt wurde. Der Oberring des Walls war von außen über eine Treppen zu erreichen.

Musiklegenden auf der Open-Air-Bühne

Viele große Musikstars rocken das Riesenpublikum in der Wuhlheide im Berliner Osten: Pearl Jam, K.I.Z., Cro, System of a Down, Marteria und Beatsteaks sind nur ein paar Namen aus der Hall of Fame. Im Sommer 2008 trat die Berliner Band Die Ärzte bei sechs ausverkauften Konzerten vor insgesamt über 100.000 Besuchern auf.