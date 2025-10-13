Festival: Bauhaus-Archiv. Kommt auf die Baustelle!

© picture-alliance/ dpa
Wochenend-Tipps: Endlich Wochenende in Berlin!
17. bis 19. Oktober 2025: Das Berlin-Programm für das Wochenende in der Hauptstadt. mehr
Das Bauhaus-Archiv lädt zu einem dreitägigen Festival auf der Baustelle ein.
Für das Festival öffnet das Bauhaus-Archiv seinen Neubau für drei Tage und gewährt Einblicke in die künftige Heimat der Sammlung. Besucherinnen und Besucher können sich auf Architekturführungen, Performances, Musik, Kunstinstallationen und eine Bauhaus-Werkstatt freuen. Dazu gibt es Dokumentarfilme und Diskussionen. Das Festival endet mit zwei besonderen Highlights: Im Rahmen des Bauhaus Music Festivals stehen das Kammerkonzert «From Bauhaus to Broadway» und die Weltpremiere der Oper «Parabola and Circula» in der Philharmonie auf dem Programm.
