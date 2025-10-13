Aktuelle Sprache: Deutsch

Festival: Bauhaus-Archiv. Kommt auf die Baustelle!

19. bis 21. September 2025

Festival Bauhaus Baustelle

Blick auf die Baustelle vom neuen Bauhaus Archiv.

© Marcus Ebener

Das Bauhaus-Archiv lädt zu einem dreitägigen Festival auf der Baustelle ein.

Für das Festival öffnet das Bauhaus-Archiv seinen Neubau für drei Tage und gewährt Einblicke in die künftige Heimat der Sammlung. Besucherinnen und Besucher können sich auf Architekturführungen, Performances, Musik, Kunstinstallationen und eine Bauhaus-Werkstatt freuen. Dazu gibt es Dokumentarfilme und Diskussionen. Das Festival endet mit zwei besonderen Highlights: Im Rahmen des Bauhaus Music Festivals stehen das Kammerkonzert «From Bauhaus to Broadway» und die Weltpremiere der Oper «Parabola and Circula» in der Philharmonie auf dem Programm.

Auf einen Blick

Festival
Bauhaus-Archiv. Kommt auf die Baustelle!
Location
Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung
Beginn
19. September 2025
Ende
21. September 2025
Öffnungszeiten
Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr
Eintritt
kostenlos
Tickets
www.bauhaus.de

Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung

Adresse
Klingelhöferstraße 14
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

