Festival: Bauhaus-Archiv. Kommt auf die Baustelle!

Für das Festival öffnet das Bauhaus-Archiv seinen Neubau für drei Tage und gewährt Einblicke in die künftige Heimat der Sammlung. Besucherinnen und Besucher können sich auf Architekturführungen, Performances, Musik, Kunstinstallationen und eine Bauhaus-Werkstatt freuen. Dazu gibt es Dokumentarfilme und Diskussionen. Das Festival endet mit zwei besonderen Highlights: Im Rahmen des Bauhaus Music Festivals stehen das Kammerkonzert «From Bauhaus to Broadway» und die Weltpremiere der Oper «Parabola and Circula» in der Philharmonie auf dem Programm.