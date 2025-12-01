NFL Berlin Game 2025

Rund um das Spiel verwandelt sich Berlin in eine Football-Hochburg, mit Team-Pubs, Fan-Zonen und sogar einer NFL-Dönerbude. In der Woche vor dem Kickoff sorgt die Colts Fan-Zone im Center am Potsdamer Platz für Football-Stimmung in der Stadt. Vom 5. bis 9. November ist sie die zentrale Anlaufstelle für alle NFL-Fans und lockt mit Public Viewing, kostenlosen Mitmachaktionen, Verlosungen und Live-Auftritten. Auch Meet-and-Greets mit Colts-Legenden stehen auf dem Programm. Am Brandenburger Tor entsteht zusätzlich eine weitere Fan-Zone. Dazu gibt es am Spieltag selbst ein großes Public Viewing in der Uber Eats Music Hall.