NFL Berlin Game 2025

Event-Highlights im November 2026
Die Berlin-Eventvorschau für November 2026. JazzFest, Weihnachtsmärkte, Bazaar, Märchentage und vieles mehr
Das erste NFL Berlin Game bringt American Football in die Hauptstadt. Die Indianapolis Colts treffen in der Berlin Premiere auf die Atlanta Falcons.
Im November ist die NFL im Berliner Olympiastadion zu Gast. Im Olympiastadion treffen die Indianapolis Colts als Gastgeberteam auf die Atlanta Falcons. Erwartet werden zahlreiche Football-Fans aus Deutschland und dem Ausland, die das Stadion zum Kochen bringen werden.
Rund um das Spiel verwandelt sich Berlin in eine Football-Hochburg, mit Team-Pubs, Fan-Zonen und sogar einer NFL-Dönerbude. In der Woche vor dem Kickoff sorgt die Colts Fan-Zone im Center am Potsdamer Platz für Football-Stimmung in der Stadt. Vom 5. bis 9. November ist sie die zentrale Anlaufstelle für alle NFL-Fans und lockt mit Public Viewing, kostenlosen Mitmachaktionen, Verlosungen und Live-Auftritten. Auch Meet-and-Greets mit Colts-Legenden stehen auf dem Programm. Am Brandenburger Tor entsteht zusätzlich eine weitere Fan-Zone. Dazu gibt es am Spieltag selbst ein großes Public Viewing in der Uber Eats Music Hall.
Am Brandenburger Tor findet ab dem 6. November ein Mini-Flag-Football-Turnier statt. Bei dem Turnier zeigen Football-Fans ihr Können und gewinnen Preise. Am 8. November veranstalten die NFL und Special Olympics Berlin ein inklusives Flag-Football-Turnier im Sportforum Hohenschönhausen. Von 9 bis 13:30 Uhr treten dort Teams aus Sportlern und Sportlerinnen mit und ohne Behinderung gemeinsam an.
