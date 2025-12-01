Aktuelle Sprache: Deutsch

NFL Berlin Game 2025

09. November 2025

  • NFL in Berlin (1)

    Vor dem Brandenburger Tor stehen große Buchstaben NFL (National Football League).

  • NFL in Berlin (3)

    Am Brandenburger Tor ist Kunstrasen ausgerollt - hier können sich Fans im Flag Football (eine Variante des American Football) ausprobieren.

  • Indianapolis Colts

    Indianapolis Colts Running Back Jonathan Taylor feiert einen Touchdown mit seinen Teamkollegen.

  • Atlanta Falcons

    Atlanta Falcons Tyler Allgeier in Aktion.

  • NFL in Berlin (2)

    Am Platz vor dem Brandenburger Tor ist Kunstrasen ausgerollt - hier können sich Fans im Flag Football (eine Variante des American Football) ausprobieren.

  • NFL in Berlin (4)

    An der Wand eines Wohnhauses am S-Bahnhof Savignyplatz weist ein riesiges Wandbild, das rechts Ex-NFL Spieler Björn Werner zeigt, auf das bevorstehende NFL-Footballspiel zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts hin.

Das erste NFL Berlin Game bringt American Football in die Hauptstadt. Die Indianapolis Colts treffen in der Berlin Premiere auf die Atlanta Falcons.

Im November ist die NFL im Berliner Olympiastadion zu Gast. Im Olympiastadion treffen die Indianapolis Colts als Gastgeberteam auf die Atlanta Falcons. Erwartet werden zahlreiche Football-Fans aus Deutschland und dem Ausland, die das Stadion zum Kochen bringen werden.

Fanzonen am Potsdamer Platz und am Brandenburger Tor

Rund um das Spiel verwandelt sich Berlin in eine Football-Hochburg, mit Team-Pubs, Fan-Zonen und sogar einer NFL-Dönerbude. In der Woche vor dem Kickoff sorgt die Colts Fan-Zone im Center am Potsdamer Platz für Football-Stimmung in der Stadt. Vom 5. bis 9. November ist sie die zentrale Anlaufstelle für alle NFL-Fans und lockt mit Public Viewing, kostenlosen Mitmachaktionen, Verlosungen und Live-Auftritten. Auch Meet-and-Greets mit Colts-Legenden stehen auf dem Programm. Am Brandenburger Tor entsteht zusätzlich eine weitere Fan-Zone. Dazu gibt es am Spieltag selbst ein großes Public Viewing in der Uber Eats Music Hall.

NFL-Erlebnis zum Mitmachen

Am Brandenburger Tor findet ab dem 6. November ein Mini-Flag-Football-Turnier statt. Bei dem Turnier zeigen Football-Fans ihr Können und gewinnen Preise. Am 8. November veranstalten die NFL und Special Olympics Berlin ein inklusives Flag-Football-Turnier im Sportforum Hohenschönhausen. Von 9 bis 13:30 Uhr treten dort Teams aus Sportlern und Sportlerinnen mit und ohne Behinderung gemeinsam an.

Auf einen Blick

Event
NFL Berlin Game 2025
Location
Olympiastadion Berlin
Termin
09. November 2025
Kickoff
15:30 Uhr

