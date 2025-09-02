5 Jahre NochMall

© Naima Maleika
Event-Highlights im August 2026
Die Berlin-Eventvorschau für August 2026. Pop-Kultur, Zug der Liebe, Tanz im August, Tag der offenen Tür der Bundesregierung und vieles mehr
Zum 5-jährigen Jubiläum veranstaltet die NochMall ein buntes Fest rund um die Themen Nachhaltigkeit, Reparatur und Secondhand-Schätze.
Die NochMall, das nachhaltige Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR, feiert seinen 5. Geburtstag und lädt zur großen Jubiläumsfeier ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen. Unter anderem erwartet sie Upcycling-Workshops, Repair-Cafés, Bingo, Fahrradcodierung vor Ort und ein Glücksrad. Auch für Kinder gibt es besondere Angebote. Zudem findet am 09. August auch die monatliche Auktion statt.
