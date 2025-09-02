Aktuelle Sprache: Deutsch

5 Jahre NochMall

09. August 2025

BSR-Gebrauchtwarenkaufhaus «NochMall»

Das Gebrauchtwarenkaufhaus «NochMall» der Berliner Stadtreinigung (BSR).

Zum 5-jährigen Jubiläum veranstaltet die NochMall ein buntes Fest rund um die Themen Nachhaltigkeit, Reparatur und Secondhand-Schätze.

Die NochMall, das nachhaltige Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR, feiert seinen 5. Geburtstag und lädt zur großen Jubiläumsfeier ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen. Unter anderem erwartet sie Upcycling-Workshops, Repair-Cafés, Bingo, Fahrradcodierung vor Ort und ein Glücksrad. Auch für Kinder gibt es besondere Angebote. Zudem findet am 09. August auch die monatliche Auktion statt.

Auf einen Blick

Jubiläum
5 Jahre NochMall
Location
NochMall - Kaufhaus für Gebrauchtwaren der BSR
Beginn
9. August 2025
Öffnungszeiten
10 bis 18 Uhr
Eintritt
kostenlos

NochMall - Kaufhaus für Gebrauchtwaren der BSR

Adresse
Auguste-Viktoria-Allee 99
13403 Berlin

