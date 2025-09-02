5 Jahre NochMall

Die NochMall, das nachhaltige Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR, feiert seinen 5. Geburtstag und lädt zur großen Jubiläumsfeier ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen. Unter anderem erwartet sie Upcycling-Workshops, Repair-Cafés, Bingo, Fahrradcodierung vor Ort und ein Glücksrad. Auch für Kinder gibt es besondere Angebote. Zudem findet am 09. August auch die monatliche Auktion statt.