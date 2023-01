NochMall - Kaufhaus für Gebrauchtwaren der BSR

Im Gebrauchtwarenkaufhaus der Berliner Stadtreinigung (BSR) werden gut erhaltene Waren aller Art angeboten, die Berliner:innen in ausgewählten Recyclinghöfen oder in der «NochMall» abgegeben haben. Das Projekt soll dafür sorgen, dass noch gut erhaltene Dinge wiederverwendet statt weggeworfen werden.

NochMall: Das Sortiment

In der «NochMall» können unter anderem folgende Waren abgegeben und erworben werden: Porzellan, Vasen, Geschirr, Regale, Kommoden, Sofas, Stühle, Bücher, CDs, PC-Spiele, Lampen, Spielsachen und Elektrogeräte. Wer selbst etwas loswerden will, kann die Sachen direkt im Kaufhaus oder an einem von drei BSR-Recyclinghöfen abgeben: beim Recyclinghof Gradestraße, beim Recyclinghof Hegauer Weg oder beim Recyclinghof Lengeder Straße.