650 Jahre Dahlem

20. Juli 2025

Herrenhaus Domäne Dahlem

© Domäne Dahlem / K. Wendlandt

Dahlem feiert 650-jähriges Jubiläum und die Domäne lädt zum Fest ein.

Zum 650. Jubiläum des Ortsteils Dahlem öffnet die Domäne Dahlem ihre Tore für einen bunten Festtag. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der historischen St.-Annen-Kirche erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm auf dem Gutshof. Vereine, Forschungseinrichtungen und Initiativen präsentieren sich mit Ständen und Mitmachaktionen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Zum Jubiläum ist der Eintritt in die beiden Museumshäuser der Domäne kostenlos.

Auf einen Blick

Jubiläum
650 Jahre Dahlem
Location
Domäne Dahlem
Beginn
20. Juli 2025
Öffnungszeiten
11 bis 18 Uhr
Eintritt
kostenlos
Programm
www.domaene-dahlem.de

Domäne Dahlem

Adresse
Königin-Luise-Straße 49
14195 Berlin

Verkehrsanbindungen

