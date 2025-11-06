650 Jahre Dahlem

Zum 650. Jubiläum des Ortsteils Dahlem öffnet die Domäne Dahlem ihre Tore für einen bunten Festtag. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der historischen St.-Annen-Kirche erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm auf dem Gutshof. Vereine, Forschungseinrichtungen und Initiativen präsentieren sich mit Ständen und Mitmachaktionen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Zum Jubiläum ist der Eintritt in die beiden Museumshäuser der Domäne kostenlos.