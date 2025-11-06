650 Jahre Dahlem

© David von Becker
25 Jahre C/O Berlin
Seit einem Vierteljahrhundert widmet sich C/O Berlin der zeitgenössischen Fotografie. Das Haus feiert seinen 25. Geburtstag mit einem besonderen Jubiläumsprogramm. mehr
© Domäne Dahlem / K. Wendlandt
Dahlem feiert 650-jähriges Jubiläum und die Domäne lädt zum Fest ein.
Zum 650. Jubiläum des Ortsteils Dahlem öffnet die Domäne Dahlem ihre Tore für einen bunten Festtag. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der historischen St.-Annen-Kirche erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm auf dem Gutshof. Vereine, Forschungseinrichtungen und Initiativen präsentieren sich mit Ständen und Mitmachaktionen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Zum Jubiläum ist der Eintritt in die beiden Museumshäuser der Domäne kostenlos.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© David von Becker
Seit einem Vierteljahrhundert widmet sich C/O Berlin der zeitgenössischen Fotografie. Das Haus feiert seinen 25. Geburtstag mit einem besonderen Jubiläumsprogramm. mehr
© dpa
An fünf Abenden im Sommer erklingen auf dem wohl schönsten Platz Berlins unter freiem Sternenhimmel populäre klassische und moderne Melodien. mehr
© dpa
Auf den Berliner Straßen- und Volksfesten kommen Menschen aller Couleur zusammen um zu feiern. mehr