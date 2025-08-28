25 Jahre C/O Berlin

Seit einem Vierteljahrhundert widmet sich C/O Berlin der zeitgenössischen Fotografie. Am 20. Juli feiert das Ausstellungshaus seinen Geburtstag mit einem Open House und einem vielseitigen Programm. Ab 14 Uhr legt DJ femdelic auf, halbstündlich starten Express-Führungen zur Geschichte des Amerika Hauses und von C/O Berlin. Um 16:30 Uhr steht ein Live-Auftritt von Sera Kalo auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es ein Open-Air-Filmscreening von Julian Rosefeldts Filmen «Manifesto» und «Making Manifesto».