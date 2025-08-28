Aktuelle Sprache: Deutsch

25 Jahre C/O Berlin

20. Juli 2025

  • 25 Jahre CO Berlin 2

    © David von Becker

    Eröffnung der Ausstellung Daido Moriyama . Retrospective , 2023

  • 25 Jahre CO Berlin 1

    © David von Becker

    Open-Air-Ausstellung Bourgeoisie, Swing und Molotow-Cocktails vor dem Amerika Haus, 2013

  • 25 Jahre CO Berlin 3

    © Marc Volk

    Lecture mit Isabelle Huppert in der Linienstraße, 2006

C/O Berlin feiert seinen 25. Geburtstag mit einem besonderen Jubiläumsprogramm.

Seit einem Vierteljahrhundert widmet sich C/O Berlin der zeitgenössischen Fotografie. Am 20. Juli feiert das Ausstellungshaus seinen Geburtstag mit einem Open House und einem vielseitigen Programm. Ab 14 Uhr legt DJ femdelic auf, halbstündlich starten Express-Führungen zur Geschichte des Amerika Hauses und von C/O Berlin. Um 16:30 Uhr steht ein Live-Auftritt von Sera Kalo auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es ein Open-Air-Filmscreening von Julian Rosefeldts Filmen «Manifesto» und «Making Manifesto».

Auf einen Blick

Jubiläum
25 Jahre C/O Berlin
Location
C/O Berlin
Beginn
20. Juli 2025
Öffnungszeiten
ab 14 Uhr
Eintritt
kostenlos

C/O Berlin

Adresse
Hardenbergstraße 22
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

