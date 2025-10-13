35 Jahre East Side Gallery

Die East Side Gallery ist der längste noch erhaltene Abschnitt der Berliner Mauer und feiert 2025 ihr 35-jähriges Bestehen.

Die East Side Gallery feiert am 28. September 2025 ihr 35. Jubiläum als weltweit größte Open-Air-Galerie. Nach dem Fall der Mauer im Jahr 1989 haben 118 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt den ehemaligen Grenzwall mit ihren farbenfrohen Werken in ein Mahnmal für Freiheit und Versöhnung verwandelt. Die Werke erzählen vom Alltag im geteilten Deutschland, reflektieren die Zeit des Umbruchs und formulieren Hoffnungen für ein freies, geeintes Europa. Mittlerweile steht die East Side Gallery wie kaum ein anderes Denkmal für die friedliche Überwindung der Teilung und ist zu einem internationalen Anziehungspunkt geworden.

Zukunft der East Side Gallery

Zum 35. Jubiläum hat die Stiftung Berliner Mauer eine Initiative gestartet, die sich der Frage widmet, wie dieses besondere Erbe für die Zukunft bewahrt werden kann: Welche Möglichkeiten gibt es, Beton und Farben dauerhaft zu schützen? Welche Strategien helfen gegen Witterungseinflüsse, Abgase oder Vandalismus? Soll das Original komplett erhalten bleiben oder sind Eingriffe zum Schutz legitim? Ist Kunst im öffentlichen Raum überhaupt auf Dauer zu sichern und wie könnte die Zukunft der East Side Gallery aussehen? Über diese Fragen möchte die Stiftung sowohl mit Fachleuten als auch im öffentlichen Rahmen ins Gespräch kommen. Das Sonderprogramm zum Jubiläum umfasst Diskussionen, Werkstattgespräche, Führungen mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, Projekttage und eine Ausstellung mit Originalskizzen.

Jubiläumsprogramm

Die Stiftung Berliner Mauer lädt im September 2025 zu einem Sonderprogramm ein, das sich mit vielfältigen Angeboten an Kinder und Erwachsene richtet. Den Auftakt bildet am 22. September eine Podiumsdiskussion in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum Thema Erhalt des Denkmals. Vom 26. Bis zum 28. September stehen Führungen, Workshops und Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern der East Side Gallery auf dem Programm. Den Höhepunkt markiert am 28. September die Eröffnung der Sonderausstellung «Zwischen Original und Kopie», die den Debatten und dem Wandel der East Side Gallery gewidmet ist.

Auf einen Blick

Event
35 Jahre East Side Gallery
Location
East Side Gallery
Beginn
22. September 2025
Ende
28. September 2025
Eintritt
kostenlos
Programm
www.stiftung-berliner-mauer.de

East Side Gallery

Adresse
Mühlenstraße 73
10243 Berlin

Verkehrsanbindungen

