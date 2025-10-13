35 Jahre East Side Gallery

Zum 35. Jubiläum hat die Stiftung Berliner Mauer eine Initiative gestartet, die sich der Frage widmet, wie dieses besondere Erbe für die Zukunft bewahrt werden kann: Welche Möglichkeiten gibt es, Beton und Farben dauerhaft zu schützen? Welche Strategien helfen gegen Witterungseinflüsse, Abgase oder Vandalismus? Soll das Original komplett erhalten bleiben oder sind Eingriffe zum Schutz legitim? Ist Kunst im öffentlichen Raum überhaupt auf Dauer zu sichern und wie könnte die Zukunft der East Side Gallery aussehen? Über diese Fragen möchte die Stiftung sowohl mit Fachleuten als auch im öffentlichen Rahmen ins Gespräch kommen. Das Sonderprogramm zum Jubiläum umfasst Diskussionen, Werkstattgespräche, Führungen mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, Projekttage und eine Ausstellung mit Originalskizzen.