Día de los Muertos in Lübars

Der Día de los Muertos, das mexikanische Totenfest, ist Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Die Lübarser Gemeinde veranstaltet Ende November ein zweitägiges Festival, das Trauer, Freude, Gemeinschaft und Erinnerung in den Fokus rückt. Auf dem Programm stehen Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Workshops und gemeinsame Mahlzeiten.