Día de los Muertos in Lübars

© dpa
Día de los Muertos im Holzmarkt
Mit einem Altar, Kulturprogramm, mexikanischem Leckereien und einer Fiesta feiert der Holzmarkt den Día de los Muertos. mehr
© dpa
Mit einem Altar, Kulturprogramm, mexikanischem Leckereien und einer Fiesta wird der Día de los Muertos gefeiert.
Der Día de los Muertos, das mexikanische Totenfest, ist Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Die Lübarser Gemeinde veranstaltet Ende November ein zweitägiges Festival, das Trauer, Freude, Gemeinschaft und Erinnerung in den Fokus rückt. Auf dem Programm stehen Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Workshops und gemeinsame Mahlzeiten.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Mit einem Altar, Kulturprogramm, mexikanischem Leckereien und einer Fiesta feiert der Holzmarkt den Día de los Muertos. mehr
© ogata_photo
Die Berlin-Eventvorschau für November 2025. JazzFest, Weihnachtsmärkte, Bazaar, Märchentage und vieles mehr
© Jana Legler / Interfilm
7. bis 9. November 2025: Das Berlin-Programm für das Wochenende in der Hauptstadt. mehr