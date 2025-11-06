Día de los Muertos in Lübars

Termin noch nicht bekannt

Fiesta de Día de Muertos 2023 (8)

Mit einem Altar, Kulturprogramm, mexikanischem Leckereien und einer Fiesta wird der Día de los Muertos gefeiert.

Der Día de los Muertos, das mexikanische Totenfest, ist Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Die Lübarser Gemeinde veranstaltet Ende November ein zweitägiges Festival, das Trauer, Freude, Gemeinschaft und Erinnerung in den Fokus rückt. Auf dem Programm stehen Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Workshops und gemeinsame Mahlzeiten.

Auf einen Blick

Totenfest
Día de los Muertos in Lübars 2025
Location
Gemeindehaus Lübars
Öffnungszeiten
Noch nicht bekannt
Eintritt
Kostenlos, Spende erwünscht

Gemeindehaus Lübars

Adresse
Zabel-Krüger-Damm 115
13469 Berlin

Verkehrsanbindungen

