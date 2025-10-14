Aktionstag Revolution

© dpa
35 Jahre Mauerfall und Friedliche Revolution
Events, Konzerte und Ausstellungen zu 35 Jahre Mauerfall in Berlin: 2024 feiern Berlin und Deutschland das Jubiläum des Falls der Berliner Mauer im Jahr 1989. mehr
35 Jahre nach der Friedlichen Revolution lädt die ehemalige Stasi-Zentrale unter dem Motto «Revolution! - und dann?» zum Demokratiefest.
Mit Workshops, einem Unterhaltungsprogramm, Zeitzeugengesprächen, Führungen und einer großen Open Air-Ausstellung können sich Interessierte mit dem Thema der Revolution auseinandersetzen.
Der Mauerfall und die Friedliche Revolution markierten nicht nur ein Ende, sondern vor allem auch ein Anfang. Ab 10. November 1989 startete für zahlreiche Menschen der Übergang von einem diktatorischen System zur Demokratie. Dabei wurden gesellschaftliche Debatten angestoßen, die teils noch bis heute andauern. Besucherinnen und Besucher können sich mit ihrem heutigen Verständnis und Selbstverständnis von Demokratie befassen.
Als krönenden Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten tritt die russische Band Pussy Riot in der ehemaligen Stasi-Zentrale auf. Weltweit bekannt wurde die Band durch ihr «Punk Gebet» in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau.
