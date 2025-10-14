Aktionstag Revolution

Termin noch nicht bekannt

Pussy Riot

Die Band Pussy Riot tritt beim Demokratiefestival auf.

35 Jahre nach der Friedlichen Revolution lädt die ehemalige Stasi-Zentrale unter dem Motto «Revolution! - und dann?» zum Demokratiefest.

Mit Workshops, einem Unterhaltungsprogramm, Zeitzeugengesprächen, Führungen und einer großen Open Air-Ausstellung können sich Interessierte mit dem Thema der Revolution auseinandersetzen.

Die Revolution nach dem 09. November

Der Mauerfall und die Friedliche Revolution markierten nicht nur ein Ende, sondern vor allem auch ein Anfang. Ab 10. November 1989 startete für zahlreiche Menschen der Übergang von einem diktatorischen System zur Demokratie. Dabei wurden gesellschaftliche Debatten angestoßen, die teils noch bis heute andauern. Besucherinnen und Besucher können sich mit ihrem heutigen Verständnis und Selbstverständnis von Demokratie befassen.

Pussy Riot im Campus für Demokratie

Als krönenden Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten tritt die russische Band Pussy Riot in der ehemaligen Stasi-Zentrale auf. Weltweit bekannt wurde die Band durch ihr «Punk Gebet» in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau.

