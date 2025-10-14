Aktionstag Revolution

Der Mauerfall und die Friedliche Revolution markierten nicht nur ein Ende, sondern vor allem auch ein Anfang. Ab 10. November 1989 startete für zahlreiche Menschen der Übergang von einem diktatorischen System zur Demokratie. Dabei wurden gesellschaftliche Debatten angestoßen, die teils noch bis heute andauern. Besucherinnen und Besucher können sich mit ihrem heutigen Verständnis und Selbstverständnis von Demokratie befassen.