100 Jahre Flughafen Tempelhof

© dpa

Archivbild vom 6. April 1926: Die am 6. Januar 1926 in Berlin gegründete Deutsche Luft Hansa AG eröffnete am 6. April 1926 ihren Linienflugverkehr vom Flughafen Tempelhof mit einem Fokker-Grulich Hochdecker über Halle-Erfurt-Stuttgart nach Zürich.