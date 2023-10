Zehn Jahre Alte Münze

Die ehemalige Münzprägeanstalt an der Spree hat sich im Laufe der Jahre zu einem vielfältigen Kulturort entwickelt, an welchem Ausstellungen ebenso eine Raum finden wie ein Open Air-Kino, Konzerte, Festivals und Messen. Bei dem Sommerfest können Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen der Ateliers, Studios und Projekträume werfen. Weiteres Highlight ist die Paneldiskussion zur Zukunft der Kulturszene am Samstag um 17 Uhr. Ein Pflanzenmarkt, Führungen über das historische Gelände, Angebote für Kinder und eine Vielzahl an kulinarischen Leckereien runden das Programm ab. Das nahe gelegene Nikolaiviertel lädt zudem zum abendlichen Flanieren ein.