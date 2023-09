Namaste Berlin: Indien-Festival

Das Sommerfest findet in der Villa Elisabeth in Mitte statt. Auf dem Programm stehen Tanzperformances, Livemusik, Workshops und mehr. Im Laufe des Tages sollen die Grenzen zwischen Publikum und Bühne verschwimmen. Auf der Kirche Bühne finden Live Performances und Konzerte statt - etwa von Anoushka Maskey und Projekt Mishram. In den Villa Studios können Besucherinnen und Besucher hingegen in die Welt des Yogas eintauchen. Auf dem weitläufigen Außengelände der Villa gibt es Essen und Drinks, Tanzperformances, Henna-Workshops und mehr.