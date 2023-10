Kultursommerfestival 2023

Jenseits von Brandenburger Tor, Alexanderplatz und Museumsinsel präsentiert die Hauptstadt ihre vielfältigen Lieblingsorte in den Bezirken. Lokale Akteure füllen die unbelebten Stadträume Berlins mit Kultur - von Lesungen über Konzerte hin zu Open Air-Theater und Tanzveranstaltungen. Eröffnet wird der Kultursommer am 24. Juni 2023 dezentral und überall gleichzeitig um 19:30 Uhr mit einem musikalischen Programm mit Jazz, Swing, Electro, Klassik, Breakdance, Pop und Soul-Konzerten an vielen Orten - vom Schloss Charlottenburg bis zum Strandbad Orankesee.