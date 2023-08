Sommerfest im Haus am Waldsee

Besucherinnen und Besucher können sich auf Performances von Juliette Blightman, Bob Kil und Ashley Temba freuen. Für atmosphärische Stimmung wird unter anderem das interaktive Klangexperiment «Offering» sorgen. Auch kleinen Gästen wird nicht langweilig: In einem Workshop lernen sie, aus Pflanzen Farben herzustellen und damit Aquarelle zu zeichnen.



Weiteres Highlight sind die beiden essbaren Vogelscheuchen «Cakes of Despair» im Garten: Sie sind mit Bonbons, Baisers und weiteren Leckereien bedeckt und dürfen von den Besucherinnen und Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes vernascht werden. Wer deftige oder andere Alternativen sucht, wird im Café des Hauses fündig. Der weitläufige Skulpturenpark am Seeufer lädt indes zum entspannten Flanieren ein.