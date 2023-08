Lange Nacht des Insulaners

08. Juli 2023

Planetarium am Insulaner © SPB / Foto: Natalie Toczek

Von Veranstaltungen im Planetariumssaal und Himmelsbeobachtungen auf der Wilhelm-Foerster-Sternwarte über Aufführungen im Theater am Insulaner und Nachtbaden im Freibad: Mit einem Sommerfest verabschiedet sich das Planetarium am Insulaner in die Sanierung.

Das Planetarium am Insulaner wird ab dem 9. Juli modernisiert und verabschiedet seine Gäste mit einem kostenfreien Sommerfest für Groß und Klein. Die Veranstaltung findet gemeinsam mit dem Freibad am Insulaner und der Shakespeare Company Berlin statt.



Das Programm der Stiftung Planetarium Berlin ist kostenfrei. Der Eintritt ins Freibad am Insulaner und Tickets zur Aufführung von "Zwei Herren aus Verona" der Shakespeare Company Berlin sind kostenpflichtig.

Auf einen Blick

Adresse Munsterdamm 90 12169 Berlin Zum Stadtplan Verkehrsanbindungen Bus Planetarium 0.2km 143 187 Insulaner 0.2km 143 187 M76 246 170 S Priesterweg 0.4km 170 246 M76 Kottesteig 0.4km 143 187 Altmarkstr. 0.5km 170 Auguste-Viktoria-Klinikum Süd 0.5km 143 187 M76



