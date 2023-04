Berlin feiert das 175. Jubiläum der Märzrevolution mit einem Wochenende der Demokratie an mehreren Standorten.

Unter dem Motto «Auf den Barrikaden» überführt ein vielfältiges Programm die Berliner Barrikadenkämpfe vom 18. und 19. März 1848 in die heutige Hauptstadt. Ausstellungen, interaktive Führungen, Performances und Diskussionsrunden stehen auf dem Programm.

Am historischen Schauplatz Friedrichstraße Ecke Jägerstraße wird anlässlich des 175. Jubiläums der Märzrevolution eine Barrikade installiert. Diese ist den Barrikaden nachempfunden, die 1848 in Berlin errichtet wurden. Die Installation ist die zentrale Anlaufstelle des Wochenendes für die Demokratie und Teil mehrerer gekennzeichneter Stadtspaziergänge. Stündlich starten zudem kostenlose Führungen von der Barrikade aus.

Am 18. März um 12 Uhr findet am Brandenburger Tor die traditionelle Gedenkveranstaltung der Aktion 18. März statt. Mit dabei sind unter anderem Stefanie Remlinger, Bezirksbürgermeisterin Mitte, Prof. Dr. Igor Kakolewski, Dr. Gregor Gysi und Prof. Dr. Heribert Prantl.

Stadtspaziergänge mit Jim Avignon

Der international renommierte Künstler gestaltet überlebensgroße Figuren, die in der Stadt verteilt aufgestellt werden. Wer der Route des Stadtspaziergangs zu den Spuren der Revolution folgt, wird sie alle entdecken. Unter anderem erzählen Figuren des Arztes Rudolf Virchow und der Frauenrechtlerin Louise Aston Spaziergänger:innen ihre Geschichte. Die Route endet am Humboldt Forum, in welchem zum Wochenende für die Demokratie zahlreiche Veranstaltungen stattfinden.