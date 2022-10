Sommerfest der Haubrok-Foundation

Im Rahmen der Berlin Art Week lädt die Haubrok-Foundation Mitte September zum Sommerfest.

Am Samstag fungiert die Location «Fahrbereitschaft» der Foundation als offizieller Festivaltreffpunkt. Bis in die Nacht hinein können sich Besucher:innen in eine eigene Welt voller Sounds im Zeichen der Neuen Musik begeben. Auf dem Programm stehen Konzerte von unter anderen dem Ensemble KNM, Ari Benjamin Meyers und David Zink Yi. Zudem werden Soundarbeiten aus der Sammlung Haubrok präsentiert.