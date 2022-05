Straßenfest am Mehringplatz

Zur Eröffnung des «Pfades der Visionäre» findet auf dem Mehringplatz Mitte Mai ein buntes Straßenfest statt.

Der «Pfad der Visionäre» ist eine begehbare Kunstinstallation, die an die gemeinsamen Werte und Visionen in Europa und in der Europäischen Union erinnert. Hierzu wurde für jedes EU-Mitgliedsland eine Granittafel mit Zitaten herausragender Persönlichkeiten in das Pflaster der Fußgängerzone eingelassen. Die Installation wird am 14. Mai feierlich mit einem bunten Fest eröffnet. Das Fest findet zwischen Mehringplatz und Franz-Klühs-Straße auf der Friedrichstraße statt.