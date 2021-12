Wintermarkt in den Tamara-Danz-Höfen

Der Wintermarkt im neuen Kulturareal Cura an der Warschauer Straße lockt mit einem ungewöhnlichen kulturellen Programm und ausgewähltem Sortiment.

Natürlich wird es auf dem Wintermarkt Glühwein und ausgesuchte Leckereiern geben. Doch das Motto «Winter, Wine & Records» kommt nicht von ungefähr: Stores und Labels präsentieren auf dem Markt eine spannende Auswahl an Schallplatten, die in der "Vinyl-Tent" auch abgespielt werden. Darüber hinaus können die Besucher bei verschiedenen Workshops unter anderem ihre DJ-Skills erweckend oder in die Welt der Musikproduktion eintauchen. Für musikalisches Entertainment sorgen verschiedene DJs.



Kunstinteressierte begeben sich in das Ausstellungszelt. Dort zeigen 14 Künstler der Ostkreuz Schule für Fotografie ihre Werke.