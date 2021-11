Zehn Tage wird das Internationale Congress Centrum Berlin (ICC) mit zahlreichen Kunstpositionen zum Leben erweckt.

Blick auf das Internationale Congress-Centrum (ICC) am in Berlin.

Blick auf das Berliner Congress Centrum Berlin (ICC) am 28. September 2021. Ein Banner weist auf das Kunst-Festival «The Sun Machine Is Coming Down» hin.

Im futuristischen Gebäude sind Performances, Installationen, Screenings, Talks und Konzerte sind während des Kunstfestivals zu erleben. Frei nach der Zeile «The Sun Machine is coming down. And we’re gonna have a party» des Songs «Memory of a Free Festival» von David Bowie feiern die Berliner Festspiele eine Art Coronaexorzismus und erinnern an Zeiten körperlicher Nähe und ausschweifender Partys.