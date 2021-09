Das ehemalige Umspannwerk in Reinickendorf leiht seine beeindruckenden 6000 Quadratmeter dem «Lost Art Festival» als Kulisse.

80 Künstlerinnen und Künstler nehmen sich der Herausforderung an, in dem Industriedenkmal immersive Kunsterfahrungen zu erschaffen. In jedem Raum und hinter jeder Tür warten auf die Örtlichkeiten zugeschnittene Licht- und Soundinstallationen. Für das immersive Festival wird das gesamte Gebäude in Dunkelheit getaucht: So können sich die Besucher ganz auf die beleuchteten Installationen konzentrieren. Der Parcours durch die Hallen, Räume und Keller des ehemaligen Umspannwerks ist rund einen Kilometer lang.