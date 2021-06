Staatsballett auf der Spree

Ohne Tickets, ohne Tests und ohne Eintritt: Das Berliner Staatsballett tanzt auf einem Ausflugsschiff auf der Spree durch Berlins Innenstadt.

Die Tänzerinnen und Tänzer freuen sich, endlich wieder vor Publikum zu performen. Das Ausflugsschiff, auf welchen sie tanzen, bleibt stets in Bewegung. Für die Aufführungen wurde ein spezielles Programm entwickelt, welches zyklisch wiederholt wird. Unter anderem werden Ausschnitte aus Schwanensee von Tschaikowsky und Half Life von Sharon Eyal sowie die Werke Parliament von Johnny MacMillan, Mare Crisium von Arshak Ghalumyan und Duetto Inoffensivo von Mauro Bigonzetti präsentiert.

Von der Hansabrücke zur Mühlendammschleuse und zurück

Los geht es um 18 Uhr an der Hansabrücke. Auf der Spree fährt das Boot am Schloss Bellevue, dem Haus der Kulturen der Welt, dem Reichstag und der Museumsinsel vorbei. An der Mühlendammschleuse wendet das Schiff und fährt zurück zur Hansabrücke. Auf der gesamten Strecke ist das Spreeufer auf einer oder beiden Seiten zugänglich. Uferwege erlauben es Besuchern, das Staatsballett auf der gesamten Strecke zu Fuß zu begleiten. Hierbei sollten Zuschauer stets auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln achten und Rücksicht nehmen.