Dernière: Goodbye Vivid Grand Show

Mit einem digitalen Abschluss-Event verabschiedet sich der Friedrichstadt-Palast von der Vivid Grand Show.

Auch wenn die virtuelle Dernière keinen vollständigen Showablauf zeigen wird, können sich Fans auf ein buntes Programm freuen. Während die Showband die schönsten Lieder der Grand Show zum besten gibt präsentieren die Tänzer und Artisten kleine Einlagen zum Abschied der Produktion. Auch Erinnerungen an Vivid im "normalen" Spielbetrieb kommen nicht zu kurz. Die Moderation wird von Andreas Bieber übernommen.



Das digitale Event startet um 19:30 Uhr. Wer besonders viel Theaterfeeling genießen möchte, kann bereits eine Viertelstunde früher in das virtuelle Foyer eintreten.



Intendant Dr. Berndt Schmidt: "Dieser virtuelle Abschied bringt Gänsehaut und etwas Theaterfeeling in diese triste kulturarme Zeit. Wir werden wohlige Erinnerungen daran wecken, wie es vor Corona im Theater war – und wie es auch wieder sein wird. Ein einmaliger Abend im wahrsten Sinne, denn nach dem Stream wird die Vivid Dernière nur in der Erinnerung weiterleben."