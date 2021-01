Streaming-Konzert mit Duo Plus

Das Duo Plus aus Violine und Klavier spielt Franz Schuberts "Rondo brillante" und Karol Rathaus' "Sonate Nr. 1" im Livestream. Das 2006 gegründete Berliner Musikerpaar spielte bereits in den bekanntesten Konzerthäusern der Welt, darunter das Konzerthaus Berlin , die Tokyo Opera City und das Kennedy Center in Washington D.C. Ziel des Duos ist es vor allem mit ihren Interpretationen unbekannte klassische Musik bekannter zu machen.