Deutsches Symphonie-Orchester live aus der Philharmonie

Unter der Leitung von Chefdirigenten Robin Ticciati spielt das Deutsche Symphonie-Orchester unter anderem Auszüge aus Wagners «Götterdämmerung».

Das Orchester spielt am 21. November um 20 Uhr in der leeren Philharmonie. Das Konzert wird live übertragen und steht anschließend weiterhin on demand zur Verfügung. Neben Passagen aus Wagners «Götterdämmerung» können sich Zuschauer auf Werke von Rachmaninoff und Klaus Lang freuen. Das Konzert ist als vielschichtiges Gesamtprogramm konzipiert, welches Dramaturgie, Raum und Licht berücksichtigt. Das Publikum kann dank Livestream aus dem eigenen Wohnzimmer heraus in eine musikalische Welt eintauchen, in welcher Licht und Dunkelheit, Leben und Tod und Mensch und Gottheit aufeinander treffen.