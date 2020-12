Blick in die Sterne: Astronomie aktuell

11. Dezember 2020

Den dunklen Herbsttagen durch einen Blick in die Sterne entfliehen: Am 11. Dezember lädt Planetariumsdirektor Tim Florian Horn zu einer Reise ins All ein.

© dpa

Live aus dem künstlichen Sternenzelt des Zeiss-Großplanetariums zeigt er Astronomie-Fans, welche Sternbilder und Konstellationen aktuell den Himmel über Berlin zieren. Zuschauer können sich zudem auf allerhand aktuelle Hintergrundinformationen rund um die Themen Raumfahrt, Weltall, Sternschnuppen und Co. freuen.

Livestream: Astronomie aktuell

Auf einen Blick Was Livestream: Blick in die Sterne - Astronomie aktuell Location Youtube-Kanal der Stiftung Planetarium Berlin Beginn 11. Dezember 2020 20:00 Uhr Eintritt Kostenlos

