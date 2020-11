Plötze: Festspiele am Plötzensee

Das bunte Programm hält für jeden etwas bereit. Das eigens für die Festspiele am Plötzensee geschriebene Theaterstück « Zum Späti an der Plötze » wird im Rahmen der Veranstaltung am 31. Juli uraufgeführt. Darüber hinaus finden am 01., 03., 04., 06, und 08. August jeweils um 19:30 weitere Vorstellungen statt. Am 04., 05. und 07. August präsentieren Autoren bei Lesungen ihre Werke. An zwei Abenden werden zudem Filme gezeigt.