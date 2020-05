Hope@Home: Wohnzimmerkonzerte von Daniel Hope

Aus seinem Berliner Wohnzimmer streamt der Geiger jeden Abend ein halbstündiges Hauskonzert.

Mit dabei ist ein Pianist - bei vergangenen Konzerten meist Christoph Israel - sowie jeweils ein wechselnder Gast. Die Konzertreihe während der Corona-Schließzeit soll zunächst bis zum 26. April stattfinden. Der in Südafrika geborene und in Berlin lebende britische Geiger zählt zu den bekanntesten Klassik-Künstlern in Deutschland. Er ist Künstlerischer Direktor der Dresdner Frauenkirche und seit kurzem auch Präsident des Beethoven-Hauses Bonn.