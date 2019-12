Autofreie Friedrichstraße

Zum autofreien Wochenende an der Berliner Friedrichstraße lockt ein buntes Rahmenprogramm die Besucher.

Die Friedrichstraße wird an dem Wochenende im Oktober zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße für Autos gesperrt. Das Projekt könnte Ausgangspunkt sein für weitergehende Lösungen und ein Schritt in Richtung autofreie Stadt und sauberere Luft. Unter dem Motto «Friedrich, the Flâneur» laden das Bezirksamt Mitte von Berlin, zusammen mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie visitBerlin in der autofreien Zone zum gemeinsamen Flanieren und Entdecken ein.