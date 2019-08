Berliner Philharmoniker live am Brandenburger Tor

2020 tritt Kirill Petrenko sein Amt als neuer Chefdirigent des Orchesters an und gleichzeitig jährt sich in dieser Spielzeit der Geburtstag Ludwig van Beethovens zum 250. Mal . Die Gäste vor dem berühmten Berliner Wahrzeichen kommen somit fast logisch bei diesem abendlichen Konzert in den Genuss von Beetovens Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125 mit dem Schlusschor über Schillers Ode «An die Freude». Die weiteren Protagonisten beim Open-Air am Brandenburger sind: Marlis Petersen (Sopran), Elisabeth Kulman (Mezzosopran), Benjamin Bruns (Tenor), Kwangchul Youn (Bass), Gijs Leenaars (Chor-Einstudierung) und der Rundfunkchor Berlin.