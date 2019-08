Kolonnaden Bar auf der Museumsinsel

Drinks, Vorträge, DJs und interessante Gespräche in den Kolonnaden auf der Museumsinsel.

Schon im 19. Jahrhundert wurde in den Kolonnaden eine Erfrischungshalle eröffnet, die ein entspanntes Ambiente für durstige Museumsgänger bot. Die Kolonnaden Bar will in diese Fußstapfen treten und bietet interessante und kuriose Vorträge bei kühlen Drinks. Anschließend legen verschiedene DJs auf, um den Abend musikalisch ausklingen zu lassen. Sehenswert ist die von Wolfgang Flad gestaltete, runde Bar.