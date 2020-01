Public Viewing in der Volksbar

In der Volksbar kann man sich in entspannter Atmosphäre gemeinsam die Übertragung der Oscars ansehen.

Am 04. März werden zum 92. Mal die Oscars in Los Angeles verliehen. Wer nachts nicht alleine vom Sofa aus zusehen möchte kann zum Public Viewing in die Volksbar am Rosa-Luxemburg-Platz gehen. Der Eintritt ist frei.