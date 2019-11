Dinner for One – not the same procedure as last year in der Brotfabrik

Die Brotfabrik zeigt vom 29. bis 31. Dezember 2018 eine 40-minütige Theaterfassung und Neuinterpretation des Silvester-Sketches "Dinner for One".

Drei Geschwister kommen jedes Jahr an Silvester zusammen, um das Jahr ausklingen zu lassen. Wie jedes Jahr hat auch 2018 für sie Erfolge, Überraschungen und Enttäuschungen gebracht. Was wohl noch am letzten Tag des Jahres passiert? Natürlich gehört auch "Dinner for One" zum Abend dazu, nur hier eben nicht ganz "the same procedure as last year!" Fremdsprachenkenntnisse sind für das Stück nicht erforderlich.