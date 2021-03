Klassik-Konzertreihe in Neuruppin

04. Januar bis 06. Dezember 2020

In der eindrucksvollen Pfarrkirche und an anderen Orten in Neuruppin werden bei der Klassik-Konzert-Reihe hochkarätige Konzerte geboten.

© dpa

Der Musikverein Neuruppin veranstaltet seit mehreren Jahren eine Klassik-Reihe mit Kammermusik und Sinfoniekonzerten des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt. Daneben stehen Kammermusik- und Klavierabende mit Künstlern aus aller Welt auf dem Spielplan. Die Sinfoniekonzerte des Brandenburgischen Staatsorchesters finden im Frühjahr und im Herbst statt. Musiziert wird in der Neuruppiner Pfarrkirche (Kulturkirche), im Schlossgarten und an weiteren Veranstaltungsorten in der Fontanestadt.

Klassik-Konzert-Reihe Neuruppin 2020

Derzeit sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.

Auf einen Blick Was Klassik-Konzertreihe in Neuruppin Location Verschiedene Orte in Neuruppin Beginn 4. Januar 2020 Ende 6. Dezember 2020 Eintritt Variiert je nach Aufführung

Kulturkirche Neuruppin Zum Stadtplan

© dpa Neuruppin: Kulturstadt am Wasser Neuruppin hat eine Menge zu bieten: Wasser, breite Straßen, große Plätze, ein Denkmal für Karl Friedrich Schinkel und die Apotheke, in der Theodor Fontane geboren wurde. mehr

© dpa Veranstaltungen in Brandenburg Tipps für Feste, Konzerte, Kultur und Kunst, Events und Kinderprogramme im Land Brandenburg mehr