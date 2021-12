Die Goldene Kamera wird 2020 in Berlin auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof verliehen.

Den deutschen Film- und Fernsehpreis schuf der Berliner Wolfram Beck nach dem Vorbild der Farnsworth- Kamera, der ersten elektronischen Kamera der Welt. Diese wurde erstmals 1936 bei den Olympischen Sommerspielen in Berlin eingesetzt. Die erste Gala fand am 25. Januar 1966 im Hotel "Vier Jahreszeiten" in Hamburg statt. Bis heute werden jährlich herausragende Talente in Film-und Fernsehen ausgezeichnet. Die von Steven Gätjen moderierte Gala überträgt das ZDF live ab 20.15 Uhr.