Licht-Installation: 25 Jahre Fall der Berliner Mauer

9. November 2014

Das Highlight zum Jubiläum des Mauerfalls ist eine 15 Kilometer lange Licht-Installation, die entlang des ehemaligen Mauerverlaufs durch die Innenstadt führt.

© Kulturprojekte Berlin_WHITEvoid / Christopher Bauder, Foto: Daniel Büche

Das Wochenende rund um den 9. November verspricht ein ganz besonderes zu werden. Entlang des ehemaligen Mauerverlaufs wird eine große Lichtinstallation als „Symbol der Hoffnung für eine Welt ohne Mauern“ inszeniert. Aus tausenden beleuchteten und mit Helium gefüllten Luftballons soll am gesamten Wochenende eine Lichtgrenze entstehen, die zwölf Kilometer durch die Innenstadt führt.

Verlauf der Lichtgrenze Der Verlauf führt ca. 15 km vom ehemaligen Grenzübergang Bornholmer Straße durch den Mauerpark, entlang der Bernauer Straße, vorbei an der Gedenkstätte Berliner Mauer, zum Spreeufer nahe des Reichstags, Brandenburger Tor und Potsdamer Platz, über den Checkpoint Charlie, durch Kreuzberg und auf der Spree entlang bis hin zur Oberbaumbrücke.

© dpa Fotos: Lichtgrenze 8000 leuchtende Ballons durchziehen auf einer Länge von 15 Kilometern die Stadt: Fotos der Lichtgrenze zum Mauerfall-Jubiläum 2014 in Berlin. mehr

An fünf Orten werden die weißen Ballons in die Lüfte steigen – als Erinnerung an den Mauerfall vor 25 Jahren und als erneute Überwindung des Symbols der friedlichen Revolution 1989. So soll der 25. Jahrestag mit spektakulären Bildern um die Welt gehen. Bei gutem Wetter wird die Licht-Installation sogar vom Weltraum aus zu sehen sein.

Eröffnung am 7. November Start der Aktion ist am Freitag, den 7. November ab 17 Uhr. Ende ist dann am Sonntag, den 9. November um 19 Uhr. Entlang der Strecke erwarten die Besucher Informationen, Führungen, Aussichtspunkte und Filmcollagen aus historischem, teilweise unveröffentlichem Filmmaterial.

Im offiziellen können alle wichtigen Publikumsorte eingesehen werden.

Ballonaktion am 9. November Tausende Paten finden sich am Sonntag neben ihren Ballons entlang der 15 km langen Strecke der Lichtinstallation ein. Jeder Ballon-Pate befestigt eine persönliche Botschaft an einen mit Helium gefüllten Ballon. Zum Höhepunkt der Veranstaltung lassen alle gemeinsam um 19 Uhr ihre Ballons in den Berliner Abendhimmel steigen. Stimmungsvoll untermalt wird die ganze Aktion von Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim am Brandenburger Tor mit der „Ode an die Freude“.

Symbol der Hoffnung für eine Welt ohne Mauern Als vor 25 Jahren die Mauer fiel, gingen die Bilder vom Brandenburger Tor in Berlin um die ganze Welt. Für Deutschland und die Welt war das ein einschneidendes Ereignis und zugleich eine Verpflichtung für die Zukunft. 2014 werden wir diesen Jahrestag in der deutschen Hauptstadt zum Anlass nehmen, an dieses Ereignis der jüngsten Stadtgeschichte auf stimmungsvolle und würdige Weise zu erinnern", so der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit.

