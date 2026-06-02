Die Maientage fanden traditionell im Volkspark Hasenheide statt. Aufgrund des schlechten Zustands des Parks wird derzeit für die Neuköllner Maientage eine neue Location gesucht.



Zu den Höhepunkten zählen die Angebote von rund 100 Schaustellern. Der Neuköllner Jahrmarkt bietet jedes Jahr viele Karussells, Imbissbuden und es werden viele Shows und Attraktionen angeboten. Die dreißig Karussells und Bahnen und die vielen Angebote für Kinder machen die Neuköllner Maientage zu einen multikulturellen Treffpunkt für Familien aus ganz Berlin. Neu dabei in diesem Jahr ist der 85 Meter hohe Freefall-Tower, von welchem aus mutige Besucher:innen einen weitläufigen Blick über das Gelände erhaschen können, bevor sie unvermutet in die Tiefe sausen. Wer einen gemütlicheren Ausflug in die Höhe bevorzugt, wird beim Riesenrad fündig.