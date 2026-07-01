Nachbarschaftsfest der MuseumsMeileMitte

Mit der MuseumsMeileMitte schließen sich das Futurium, der Hamburger Bahnhof, das Medizinhistorisches Museum und das Museum für Naturkunde in einer gemeinsamen Initiative zusammen. Das wird am 13. Juni 2026 mit einem großen Nachbarschaftsfest gefeiert. Die Besucher:innen können die Museen auf einem Spaziergang entdecken und dabei an verschiedenen Workshops, Führungen, Filmprogrammen und Mitmachaktionen teilnehmen. Inhaltlich reicht das Programm von Stadtökologie und Medizin bis zu zeitgenössischer Kunst und Zukunftsfragen.