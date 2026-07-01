Nachbarschaftsfest der MuseumsMeileMitte

13. Juni 2026

  • Open House. Tage der offenen Tür 2025, Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart

    © Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart / Marlene Gawrisch

    Open House. Tage der offenen Tür 2025, Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart

  • Futurium Rohstoffe

    © David von Becker

    Futurium Rohstoffe

Die neue MuseumsMeileMitte feiert zum Auftakt ein großes Nachbarschaftsfest in den vier Häusern.

Mit der MuseumsMeileMitte schließen sich das Futurium, der Hamburger Bahnhof, das Medizinhistorisches Museum und das Museum für Naturkunde in einer gemeinsamen Initiative zusammen. Das wird am 13. Juni 2026 mit einem großen Nachbarschaftsfest gefeiert. Die Besucher:innen können die Museen auf einem Spaziergang entdecken und dabei an verschiedenen Workshops, Führungen, Filmprogrammen und Mitmachaktionen teilnehmen. Inhaltlich reicht das Programm von Stadtökologie und Medizin bis zu zeitgenössischer Kunst und Zukunftsfragen.

Auf einen Blick

Event
Sommerfest der MuseumsMeileMitte 2026
Location
Futurium, Hamburger Bahnhof, Medizinhistorisches Museum und Museum für Naturkunde
Beginn
13. Juni 2026
Öffnungszeiten
10 bis 21 Uhr
Eintritt
kostenlos
Programm
museumsmeilemitte.berlin

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