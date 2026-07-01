Nachbarschaftsfest der MuseumsMeileMitte

© Kulturprojekte Berlin, Foto: Alex Rentsch
Open House im Hamburger Bahnhof
Der Hamburger Bahnhof feiert 2027 zum fünften Mal die Tage der Offenen Tür mit einem bunten und kostenlosen Programm. mehr
© Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart / Marlene Gawrisch
© David von Becker
Die neue MuseumsMeileMitte feiert zum Auftakt ein großes Nachbarschaftsfest in den vier Häusern.
Mit der MuseumsMeileMitte schließen sich das Futurium, der Hamburger Bahnhof, das Medizinhistorisches Museum und das Museum für Naturkunde in einer gemeinsamen Initiative zusammen. Das wird am 13. Juni 2026 mit einem großen Nachbarschaftsfest gefeiert. Die Besucher:innen können die Museen auf einem Spaziergang entdecken und dabei an verschiedenen Workshops, Führungen, Filmprogrammen und Mitmachaktionen teilnehmen. Inhaltlich reicht das Programm von Stadtökologie und Medizin bis zu zeitgenössischer Kunst und Zukunftsfragen.
© Kulturprojekte Berlin, Foto: Alex Rentsch
Der Hamburger Bahnhof feiert 2027 zum fünften Mal die Tage der Offenen Tür mit einem bunten und kostenlosen Programm. mehr
© Jim Kroft
Die Berlin-Eventvorschau für Juni 2027. Fête de la Musique, Lange Nacht der Wissenschaften, Re:publica und vieles mehr
© Christiane Schröder
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 3. bis 5. Juli 2026 in der Hauptstadt. mehr