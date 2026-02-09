Das Traumschiff

29. Januar 2026

Leere Bühne

«Das Traumschiff» erkundet literarische Träume und bringt persönliche Traumtagebücher von Autorinnen und Autoren auf die Bühne.

In der Lesereihe «Das Traumschiff» geht es um die Frage, wovon Literatinnen und Literaten träumen. Verschiedene Autorinnen und Autoren lesen aus ihren persönlichen Traumtagebüchern und geben Einblicke in individuelles und kollektives Unterbewusstsein. Mit dabei sind Isobel Markus, Rick Palm und Hanno Hazbecker. Moderiert wird der Abend von Maik Gerecke.

Location
Literaturhaus Lettrétage
Beginn
29. Januar 2026 19:00 Uhr
Barrierefrei
Ja
Eintritt
kostenlos, Spenden willkommen

Literaturhaus Lettrétage

Adresse
Veteranenstraße 21
10119 Berlin

Verkehrsanbindungen

