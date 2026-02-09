In der Lesereihe «Das Traumschiff» geht es um die Frage, wovon Literatinnen und Literaten träumen. Verschiedene Autorinnen und Autoren lesen aus ihren persönlichen Traumtagebüchern und geben Einblicke in individuelles und kollektives Unterbewusstsein. Mit dabei sind Isobel Markus, Rick Palm und Hanno Hazbecker. Moderiert wird der Abend von Maik Gerecke.